Мэрил Стрип получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

Организаторы мероприятия обратили внимание на то, что актриса вернется в Канны впервые за 35 лет. В 1989 году Стрип вручили награду за роль в фильме «Крик в темноте».

Актриса три раза получала «Оскар», премии BAFTA, «Эмми», «Сезар», а также девять «Золотых глобусов». Дебют актрисы состоялся в 1977 году. С тех пор она сыграла более чем в 70 фильмах, в том числе «Охотник на оленей», «Крамер против Крамера», «Дьявол носит Prada», «Мосты округа Мэдисон» и двух частях мюзикла «Мамма миа!».

Ранее стало известно, что картина мексиканского режиссера Мигеля Сальгадо «Стыд» получила главный приз 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), напоминает «Радиоточка НСН».

