Мэр Краснодара поручил провести работу с караоке-клубами из-за инцидента с песней Сердючки

Уточняется, что посетители караоке-клуба «Ля Мажор» исполнили песню «Ще не вмерла Украина» исполнительницы Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко). Видеоролик попал в социальные сети и вызвал волну негодований среди пользователей. Полиция Краснодарского края организовала проверку инцидента. В мэрии также заверили, что следят за этой ситуацией.

Сам гимн Украины, строчка из которого звучит в песне, не запрещен, однако один из графических материалов нацполка «Азов» (организация запрещена в России), где фигурирует эта фраза, является запрещенным на территории РФ.

Ранее российские власти на 50 лет запретили въезд на территорию России Светлане Лободе, Алексею Потапенко и Анастасий Каменских (Потап и Настя), а также Андрею Данилко (Верка Сердючка), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

