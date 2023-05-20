Мэр Краснодара поручил провести работу с караоке-клубами из-за инцидента с песней Сердючки
Глава Краснодара Евгений Наумов поручил провести работу с караоке-клубами города после инцидента с исполнением посетителями караоке-клуба песни Верки Сердючки, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
Уточняется, что посетители караоке-клуба «Ля Мажор» исполнили песню «Ще не вмерла Украина» исполнительницы Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко). Видеоролик попал в социальные сети и вызвал волну негодований среди пользователей. Полиция Краснодарского края организовала проверку инцидента. В мэрии также заверили, что следят за этой ситуацией.
Сам гимн Украины, строчка из которого звучит в песне, не запрещен, однако один из графических материалов нацполка «Азов» (организация запрещена в России), где фигурирует эта фраза, является запрещенным на территории РФ.
Ранее российские власти на 50 лет запретили въезд на территорию России Светлане Лободе, Алексею Потапенко и Анастасий Каменских (Потап и Настя), а также Андрею Данилко (Верка Сердючка), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru