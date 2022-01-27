Верка Сердючка спела «Батько наш Бандера» на концерте для российского телеканала

Зрители радостно восприняли песню, в которой были строчки: «Батько наш – Бандера, Україна – мати! Ми за Україну будем воювати!».

Перед этой песней Данилко исполнил несколько своих хитов. После к певцу на сцену выбежала маленькая девочка с букетом, которая стояла с Данилко во время исполнения песни «Батько наш Бандера».

«Дизель-шоу» выходит на русском и украинском языках. В России передачу показывает телеканал «Че», который принадлежит холдингу «СТС-Медиа».

