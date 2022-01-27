Верка Сердючка спела «Батько наш Бандера» на концерте для российского телеканала
Украинский певец и актер Андрей Данилко в образе Верки Сердючки исполнил на концерте телепередачи «Дизель-шоу» песню о лидере «Организации украинских националистов» (ОУН-УПА запрещена в России как экстремистская организация) Степана Бандеру. Видео опубликовала пресс-служба «Дизель студио».
Зрители радостно восприняли песню, в которой были строчки: «Батько наш – Бандера, Україна – мати! Ми за Україну будем воювати!».
Перед этой песней Данилко исполнил несколько своих хитов. После к певцу на сцену выбежала маленькая девочка с букетом, которая стояла с Данилко во время исполнения песни «Батько наш Бандера».
«Дизель-шоу» выходит на русском и украинском языках. В России передачу показывает телеканал «Че», который принадлежит холдингу «СТС-Медиа».
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