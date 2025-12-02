Нет никакого смысла переносить показ культовых фильмов со сценами распития алкоголя на ночь, так как сегодня дети при желании могут любое кино найти в интернете, вместо этого должна идти пропаганда здоровья в каждой конкретной семье. Об этом НСН рассказал актер «Квартета И» Камиль Ларин.

Показ «Иронии судьбы» и других фильмов со алкогольными сценами предлагают перенести на ночь. Так, центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) попросил Роскомнадзор предупредить телеканалы об ответственности за демонстрацию таких сцен в дневном эфире, пишет «Российская газета». Там уверены, что такие эпизоды романтизируют выпивку и могут «соблазнить» детей на распитие алкоголя. Ларин рассказал, почему инициатива абсолютно бессмысленна.

«Запрещать – это настолько смешно и чудовищно в век развитого интернета. Другое дело – воспитывать здоровый образ жизни. Переносите эти фильмы хоть на три ночи, хоть на пять утра – их же настолько легко потом найти и посмотреть. Мы же знаем, что запретный плод сладок. В каждой семье, если она полная и более-менее сформировавшаяся, может проводиться разъяснительная работа. Можно объяснить детям, что есть такая традиция, но это зло. Но нельзя убедить ребенка, что это вредно, если родитель говорит: «Сынок, выпивать – плохо! Не делай, как папка»... и выпивает стакан. Работает только личный пример», - рассказал он.