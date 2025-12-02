«Пропадёт колорит!»: Актер «Квартета И» заступился за фильмы с алкогольными сценами
Нельзя в культовых фильмах цепляться к сценам с алкоголем, так как иногда невозможно передать колорит эпохи без танцев, плясок и вина в кадре, заявил НСН Камиль Ларин.
Нет никакого смысла переносить показ культовых фильмов со сценами распития алкоголя на ночь, так как сегодня дети при желании могут любое кино найти в интернете, вместо этого должна идти пропаганда здоровья в каждой конкретной семье. Об этом НСН рассказал актер «Квартета И» Камиль Ларин.
Показ «Иронии судьбы» и других фильмов со алкогольными сценами предлагают перенести на ночь. Так, центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) попросил Роскомнадзор предупредить телеканалы об ответственности за демонстрацию таких сцен в дневном эфире, пишет «Российская газета». Там уверены, что такие эпизоды романтизируют выпивку и могут «соблазнить» детей на распитие алкоголя. Ларин рассказал, почему инициатива абсолютно бессмысленна.
«Запрещать – это настолько смешно и чудовищно в век развитого интернета. Другое дело – воспитывать здоровый образ жизни. Переносите эти фильмы хоть на три ночи, хоть на пять утра – их же настолько легко потом найти и посмотреть. Мы же знаем, что запретный плод сладок. В каждой семье, если она полная и более-менее сформировавшаяся, может проводиться разъяснительная работа. Можно объяснить детям, что есть такая традиция, но это зло. Но нельзя убедить ребенка, что это вредно, если родитель говорит: «Сынок, выпивать – плохо! Не делай, как папка»... и выпивает стакан. Работает только личный пример», - рассказал он.
По словам собеседника НСН, иногда сцены с алкоголем – неотъемлемая часть культурного кода или эпохи в том или ином фильме, так что если их просто вырезать, получится что-то искусственное.
«В советских фильмах пили, но там ведь не об этом было. Как убрать сцены, когда на Руси выпивали водку, когда на Масленицу были все эти гуляния? Это же все традиции, как «Кавказская пленница» и вино. Как Кавказ можно представить без вина, сыра, песен? Это же жизнь! Это же надо разбираться, а не видеть только первый пласт. Существует культура питья, это тоже надо уметь. Уберите сцены с алкоголем из каких-то фильмов, и пропадет весь колорит. Это же можно сделать красиво, вкусно – ведь есть картошка, соленья», - порассуждал Ларин.
Более того, актер отметил, что вряд ли дети действительно будут заинтересованы подобными фильмами, так как в предновогодней суете есть много других интересных занятий.
«В конце концов, почему дети не могут думать о других вещах? Есть книги, фильмы о дружбе, о спорте. Я не думаю, что дети в новогодние праздники будут прямо сидеть и смотреть эти фильмы, да еще и скажут: «Ой, а что это они делают? Выпивают?». Их можно занять другими вещами: попросить помочь украсить квартиру, накрыть на стол. И потом они все равно увидят на застолье своих родителей и родственников», - подытожил он.
Ранее актер Виктор Бычков, сыгравший егеря Кузьмича в фильмах «Особенности национальной охоты», тоже заявил НСН, что перенос таких фильмов на ночь, как "Ирония судьбы", не поможет в борьбе с алкоголизмом, а также заявил, что есть более важные проблемы.
