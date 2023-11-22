«Мемы и дорогой трэш!»: Bad Comedian об успехе индийского кино в России
Высокобюджетное индийское кино может конкурировать с Голливудом, сказал в эфире НСН Евгений Баженов, рекомендовав «Робота», «RRR» и фильм с дракой в качалке.
Индийское кино может зацепить российский зрителей «трэшем» и мемами из соцсетей, предположил в интервью НСН блогер и кинообозреватель Евгений Баженов (Bad Comedian).
Ранее представители крупных продюсерских компаний Индии посетили киноплощадки Москвы, после чего решили провести съемки в российской столице.
«Есть неплохие индийские фильмы, которые могут конкурировать с Голливудом, бюджеты у некоторых проектов огромны, есть свои звезды, своя школа, все свое, поэтому во многих вещах они могут представлять альтернативу. Насколько они будут популярны? У них вполне себе есть международное кино. Есть огромное количество мемов и половина Тик-Тока в индийских фильмах, это тоже может сработать», - сказал Баженов.
Он признался, что с удовольствием посмотрит индийский фильм, снятый в России, и назвал любимые фильмы.
«Я с удовольствием посмотрю. Я фанат трэшового дорогого индийского кино, самое любимое – это "Робот", там две части. Это трэш, но настолько дорогой и самобытный, что мне он нравится. Недавно во всем мире стрельнул фильм "RRR: Рядом ревёт революция". У них была очень клевая серия фильмов про накачанного копа. Драка в качалке как раз из этого фильма. У них есть много забавных фильмов, которые можно посмотреть, если хочется что-то необычное на фоне российского и голливудского кино», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Мельница» Хелависа ранее говорила НСН, что в восторге от песни "Naatu Naatu" из фильма «RRR», которая получила премию «Золотой глобус» и взорвала вирусным клипом YouTube. Вскоре этот трек получил еще и «Оскара»-2023 в номинации «Лучшая песня к фильму».
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