Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме
Директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что телеканал приступил к работе над полнометражным фильмом, который будет сниматься совместно с Индией, сообщает РИА Новости.
В ходе форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток» она рассказала, что это будет кинокартина «о двух братьях, которых развела судьба».
«Благодаря этой же судьбе они в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца», – рассказала Канделаки.
Главные роли в проекте исполнят шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис.
Ранее Галустян в своих соцсетях заявил, что в России у него «много друзей, работы, контрактов, поклонников» и уезжать из страны он не намерен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru