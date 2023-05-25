Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме

Директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что телеканал приступил к работе над полнометражным фильмом, который будет сниматься совместно с Индией, сообщает РИА Новости.

Михаил Галустян получил армянское гражданство

В ходе форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток» она рассказала, что это будет кинокартина «о двух братьях, которых развела судьба».

«Благодаря этой же судьбе они в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца», – рассказала Канделаки.

Главные роли в проекте исполнят шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис.

Ранее Галустян в своих соцсетях заявил, что в России у него «много друзей, работы, контрактов, поклонников» и уезжать из страны он не намерен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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