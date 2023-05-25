Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме

В ходе форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток» она рассказала, что это будет кинокартина «о двух братьях, которых развела судьба».

«Благодаря этой же судьбе они в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца», – рассказала Канделаки.

Главные роли в проекте исполнят шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис.

Ранее Галустян в своих соцсетях заявил, что в России у него «много друзей, работы, контрактов, поклонников» и уезжать из страны он не намерен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

