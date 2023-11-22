Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы

Индийские кинематографисты проведут съемки на площадках Москвы, первые съемки должны пройти уже в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры столицы.

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Отмечается, что представители крупных продюсерских компаний Индии посетили ключевые киноплощадки города, а также познакомились с возможностями, которые Москва предоставляет российским и иностранным съемочным группам. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в работе над проектами примут участие специалисты обеих стран.

Ранее сообщалась, что российский режиссер Наталия Гугуева планирует снять документальный фильм о писателе Эдуарде Лимонове. По ее словам, картина расскажет о судьбе писателя на фоне смены эпох. В фильме предполагается использовать анимацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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