«Не босс, а модератор»: Хрусталеву прочат роль ведущего КВН после Маслякова
Хрусталев не сможет изменить КВН, поскольку роль ведущего — не главная, а скорее модераторская, точечная и очень тонкая, сказал НСН Александр Мельман.
У комика Дмитрия Хрусталева большой опыт в КВН и в «Вечернем Урганте», он остроумный человек и хороший ведущий, поэтому он легко сможет заменить основателя КВН Александра Маслякова-старшего. Об этом НСН заявил телевизионный обозреватель Александр Мельман.
Ранее издание «Комсомольская правда» сообщило, что Хрусталев заменит в 2024 году на посту ведущего КВН 82-летнего Маслякова. При этом информация о том, что Хрусталев станет постоянным ведущим, опровергнута сыном Маслякова Александром Масляковым-младшим, который уточнил, что его отец продолжит вести популярную телевизионную игру. Мельман заявил, что Хрусталев успешно справится с ролью ведущего КВН.
«Во-первых, у Хрусталева большой опыт в КВН. Во-вторых, это остроумный человек с хорошей реакцией. Кроме того, у него большой опыт в “Вечернем Урганте”, где он вторым номером очень хорошо помогал Ивану Урганту и был на своем месте. Также Хрусталев был хорош в жюри КВН. К тому же он не только хороший ведущий, но и, по-моему, хороший человек. Другим КВН при нем не будет, ибо роль ведущего КВН модераторская, очень точечная и тонкая. Это не главная роль. Масляков был боссом, шефом КВН, от него очень многое зависело», — сказал Мельман.
При этом собеседник НСН констатировал, что КВН достаточно сильно деградировал за последние годы.
«Это уже не острая и не актуальная передача. За три часа мы, может быть, найдем одну-две хороших шутки, но не более. Они боятся всего, у них цензура и так далее. Это уже совсем не тот КВН, что “перестроечный” (лучший, на мой взгляд), когда команды были актуальными, брали весь свой юмор из достаточно сложной жизни. Сегодня КВН — якобы монополист в юмористической сфере, многие бывшие кавээнщики разошлись по разным программам, но в самом КВН кризис уже давно. Этот юмор сродни петросяновскому, не более. Я не принимаю такой юмор, где всего боятся и где отсутствует острота, актуальность, где нет подтекста. В юморе, особенно в советском, русском, всегда был подтекст», — подытожил он.
Ранее Мельман назвал «Большую разницу» одной из лучших юмористических программ за последнее десятилетие.
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