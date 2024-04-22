«Не босс, а модератор»: Хрусталеву прочат роль ведущего КВН после Маслякова

«Во-первых, у Хрусталева большой опыт в КВН. Во-вторых, это остроумный человек с хорошей реакцией. Кроме того, у него большой опыт в “Вечернем Урганте”, где он вторым номером очень хорошо помогал Ивану Урганту и был на своем месте. Также Хрусталев был хорош в жюри КВН. К тому же он не только хороший ведущий, но и, по-моему, хороший человек. Другим КВН при нем не будет, ибо роль ведущего КВН модераторская, очень точечная и тонкая. Это не главная роль. Масляков был боссом, шефом КВН, от него очень многое зависело», — сказал Мельман.

При этом собеседник НСН констатировал, что КВН достаточно сильно деградировал за последние годы.

«Это уже не острая и не актуальная передача. За три часа мы, может быть, найдем одну-две хороших шутки, но не более. Они боятся всего, у них цензура и так далее. Это уже совсем не тот КВН, что “перестроечный” (лучший, на мой взгляд), когда команды были актуальными, брали весь свой юмор из достаточно сложной жизни. Сегодня КВН — якобы монополист в юмористической сфере, многие бывшие кавээнщики разошлись по разным программам, но в самом КВН кризис уже давно. Этот юмор сродни петросяновскому, не более. Я не принимаю такой юмор, где всего боятся и где отсутствует острота, актуальность, где нет подтекста. В юморе, особенно в советском, русском, всегда был подтекст», — подытожил он.

Ранее Мельман назвал «Большую разницу» одной из лучших юмористических программ за последнее десятилетие.

