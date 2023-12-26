Мельман назвал «Большую разницу» одной из лучших передач десятилетия
«Большая разница» — замечательная программа с прекрасным чувством юмора, сказал НСН Александр Мельман.
«Большая разница» — одна из лучших юмористических программ за последнее десятилетие, замечательно, что она возвращается в эфир. Об этом НСН заявил телевизионный обозреватель Александр Мельман.
Ранее стало известно, что после многолетнего перерыва в эфир Первого канала возвращается театр пародий «Большая разница», сообщила пресс-служба вещателя. Шоу стартовало в 2008 году и 1 января 2024 года вновь окажется на экране. Ведущими спецвыпуска станут Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. Мельман с теплотой вспомнил о старых выпусках шоу и заявил, что с нетерпением ждет его возвращения на экраны.
«Особенно мне запомнилась очень добрая и одновременная едкая пародия на Владислава Флярковского, ведущего программы “Новости культуры”. Это была замечательная программа с прекрасным чувством юмора, одна из лучших за последнее десятилетие, высмеивавшая внутрицеховые вещи, понятные и телевизионщикам, и зрителям. Я ностальгирую по ней и жду с нетерпением возвращения “Большой разницы” в эфир», — сказал Мельман.
Собеседник НСН также оценил выбор ведущих нового выпуска.
«Что Бурунов, что Гришаева — очень неплохие ведущие, безусловно, им присущи чувство юмора, качество юмора и профессионализм юмора. Тем более, они оба участвовали в проекте в качестве актеров. Понаблюдать за ними будет интересно. Но есть опасность, что они недотянут до уровня Ивана Урганта — лучшего ведущего нашего телевидения. Про Цекало не говорю — это не знаковый ведущий, хотя он очень качественный продюсер с хорошим чувством юмора. То, что Урганта нет, — это огромная несправедливость», — подытожил он.
Ранее стало известно, что ведущими программы «Новогодняя ночь» на Первом канале станут заслуженная артистка России Лариса Гузеева и актер Максим Аверин.
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