«Шутки стали хуже»: Рожков негативно оценил КВН после ухода Маслякова
Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков в интервью YouTube-каналу «Предельник» заявил, что после ухода Александра Маслякова-старшего КВН стал хуже.
По его словам, некоторые из них «Александр Васильевич не пропустил бы никогда в жизни».
«В каждом выпуске есть шутки, которые находятся ниже уровня... и это процесс плохой, они будут всё ниже, ниже и ниже», — заключил комик.
Ранее популярный российский стендап-комик, бывший участник КВН Иван Абрамов не согласился со стереотипом о том, что в «Клубе» участники стали хуже шутить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru