Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние телепроекты

«А представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего «Огонька», ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках», — считает Меладзе.

Из-за бойкота новогодних телепроектов, «кто-то, может, и заметит» отрасль, в которой десятки тысяч людей оказались лишены работы на много месяцев, высказал надежду певец.

Ранее лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф в эфире НСН резко раскритиковал действия властей.

«Всё, что происходит с безопасностью по поводу коронавируса в нашей стране, напоминает просто оголтелую панику правительства и чиновников на местах. Они понятия не имеют, с чем столкнулись, не знают, как защититься даже самим, не говоря уже о населении. Поэтому они из головы придумывают подобные меры», - заявил музыкант.





