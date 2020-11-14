Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние телепроекты
Российский исполнитель Валерий Меладзе призвал артистов не участвовать в новогодних телепроектов. Призыв к бойкоту он опубликовал в своем Instagram.
«А представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего «Огонька», ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках», — считает Меладзе.
Из-за бойкота новогодних телепроектов, «кто-то, может, и заметит» отрасль, в которой десятки тысяч людей оказались лишены работы на много месяцев, высказал надежду певец.
Ранее лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф в эфире НСН резко раскритиковал действия властей.
«Всё, что происходит с безопасностью по поводу коронавируса в нашей стране, напоминает просто оголтелую панику правительства и чиновников на местах. Они понятия не имеют, с чем столкнулись, не знают, как защититься даже самим, не говоря уже о населении. Поэтому они из головы придумывают подобные меры», - заявил музыкант.
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