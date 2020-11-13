«Поживём с трудностями»: Пригожин раскрыл упущенную выгоду за 2020 год

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что оценивает упущенную выгоду из-за пандемии коронавируса и сопутствующих ограничений как минимум в $2-3 миллиона – это те деньги, которые он мог бы заработать в 2020 году. У некоторых артистов упущенная выгода достигает $5-10 миллионов, добавил он.

«Это деньги, которые могли бы быть инвестированы в новые программы, новые клипы и прочее. Потеряли не только артисты, но и зрители», - приводит его слова «Радио 1».

Пригожин отметил, что обычно артистам удаётся компенсировать недополученную выручку за счёт новогодних мероприятий, однако в этом году их проведение под вопросом. В частности, в Москве введены ограничение по числу участников новогодних корпоративов (до 50 человек), а их участникам предписано быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Продюсер отметил, что относится к ситуации по-философски: «Поживём с трудностями, преодолеем трудности и пойдём дальше». Если новогодних праздников не будет, то появится больше времени на творчество, добавил Пригожин.