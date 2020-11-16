Меладзе попросил у врачей доступ в ковидные зоны больниц

Певец Валерий Меладзе записал видеообращение ко врачам, в котором попросил разрешить ему выступить перед COVID-пациентами для их моральной поддержки.

«Я хочу поддержать морально и, если я каким-то образом и по-другому смогу, то буду этому рад», — сказал Меладзе.

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Он попросил не считать это пиаром, а также предупредил, что закрывает комментарии под видео в Instagram.

«Я просто хочу быть рядом с вами, хочу вам помочь и применить свои силы и свои умения», — заключил музыкант.

Ранее Меладзе спровоцировал скандал из-за призыва к артистам не участвовать в традиционных «голубых огоньках». Он объяснил свою позицию тем, что раз власти многих российских регионов запретили артистам выступать из-за коронавируса, то им не стоит сниматься в новогодних программах.

Позднее он объяснил, что не призывал к бойкоту, а лишь предположил, как может развиваться ситуация в будущем. Он добавил, что его уже пригласили на съемки передач, но он раздумывает, принимать ли в них участие.

Ранее лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф в эфире НСН резко раскритиковал действия властей. По его словам, чиновники находятся в панике, так как не знают, как защититься от пандемии. Он считает, что запреты концертов не имеют никакого смысла, так как чаще всего люди заражаются коронавирусом в общественном транспорте.

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ФОТО: wikipedia.org/Okras
ТЕГИ:КоронавирусПандемия
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