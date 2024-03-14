Медведев призвал продвигать и награждать артистов, выступающих в зоне СВО

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил выдвигать на государственные награды и всячески продвигать деятелей культуры, которые ездят выступать в зону проведения военной операции на Украине.

По мнению Медведева, «это особые люди абсолютно… Они точно там не за деньги, не за медали, не за почетные звания». Во время заседания программной комиссии ЕР Медведев также заявил, что такие артисты «воспринимают себя интегральной частью боевого соединения, которое там находится, и ребята, которые там воюют, их так же воспринимают», передает РИА Новости.