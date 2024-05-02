Блиновская будет просить суд признать ее банкротом

Основательница «Марафона желаний», блогер Елена Блиновская будет просить Арбитражный суд Москвы признать ее банкротом. Данные об этом появились в федеральном реестре.

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Отмечается, что Блиновская обратится в суд в качестве ИП с заявлением должника о признании себя несостоятельным. Третьим лицом выступает ФНС.

Сейчас Блиновская находится в СИЗО в рамках уголовного дела. Под арестом она пробудет по меньшей мере до 26 июля.

Блогер, по версии следствия, зарабатывая в интернете, «дробила» бизнес, на бумаге занижала доходы и за несколько лет не заплатила налогов на 918 миллионов рублей. Эти деньги она впоследствии отмывала, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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