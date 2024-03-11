Медведев призвал снимать кино о войне
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что российское кино стало гораздо более качественным, чем 10–15 лет назад. Он утверждает, что в фильмах многое поменялось: «нормальные сценарии, приличные диалоги, режиссура, игра артистов».
По его словам, ему такое кино нравится, однако, как утверждает Медведев, сейчас нужно снимать о войне.
«Надо идти вперёд. Снимать о войне. Я понимаю, что есть боязнь сфальшивить на святых темах. О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно», - написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.
По мнению Медведева, настало время «снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги». Он призвал производить и документальное кино о войне, и игровое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru