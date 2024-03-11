Медведев призвал снимать кино о войне

По его словам, ему такое кино нравится, однако, как утверждает Медведев, сейчас нужно снимать о войне.

«Надо идти вперёд. Снимать о войне. Я понимаю, что есть боязнь сфальшивить на святых темах. О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно», - написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, настало время «снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги». Он призвал производить и документальное кино о войне, и игровое.



