Экс-игрок «Зенита» Новосельцев заявил о планах выпустить музыкальный альбом

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев рассказал, что хочет выпустить музыкальный альбом.

«Дикий панк и джаз на всю голову»: Лидер F.P.G. о первом виниле в истории группы
«Я пишу электронную музыку, и мой стиль сам по себе немного мечтательный, расслабляющий и в то же время танцевальный», - сказал Новосельцев в беседе с «Газетой.Ru».

В феврале Новосельцев представил философский трек «BEGIN 1:1» о том, что жизнь всегда идет по кругу. По словам спортсмена, он любить поговорить о жизни и планирует выпустить целый альбом своих композиций.

Новосельцев также рассказал, что его сценический псевдоним Vaniti придумала девушка еще в школьные времена.

Ранее стало известно, что лидер рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор выпустит новый альбом, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МузыкантыМузыкаФутболист

Горячие новости

Все новости

партнеры