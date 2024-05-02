Экс-игрок «Зенита» Новосельцев заявил о планах выпустить музыкальный альбом
2 мая 202415:02
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев рассказал, что хочет выпустить музыкальный альбом.
«Я пишу электронную музыку, и мой стиль сам по себе немного мечтательный, расслабляющий и в то же время танцевальный», - сказал Новосельцев в беседе с «Газетой.Ru».
В феврале Новосельцев представил философский трек «BEGIN 1:1» о том, что жизнь всегда идет по кругу. По словам спортсмена, он любить поговорить о жизни и планирует выпустить целый альбом своих композиций.
Новосельцев также рассказал, что его сценический псевдоним Vaniti придумала девушка еще в школьные времена.
Ранее стало известно, что лидер рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор выпустит новый альбом, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru