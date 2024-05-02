В РПЦ заявили, что посещение кладбищ не имеет отношения к пасхальным традициям
Посещение кладбищ нельзя отнести к пасхальным традициям, рассказал замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Данная традиция возникла в атеистическое советское время, когда большинство людей не могли встретить Пасху в храме, сейчас такой проблемы нет», - заявил он в беседе с NEWS.ru.
Как пояснил Кипшидзе, в день Пасхи православным верующим следует посещать пасхальные богослужения, а не кладбища. Религиозная традиция предполагает поминовение усопших в специальный день — на Радоницу. В 2024 году она выпадает на 14 мая.
Ранее сообщалось, что по данным ВЦИОМ Пасха входит в топ-3 наиболее значимых праздников для россиян, передает «Радиоточка НСН».
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