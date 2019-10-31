Мединский решил не запрещать «Джокера»

По словам Мединского, в Министерство культуры поступают вопросы, почему фильм «Джокер» не был запрещен. «Я спрашиваю: "а на каком основании?". Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит пропаганду зла, кто-то добра. Есть определённый перечень (по которому запрещают фильмы), а все остальное разрешено», – сказал Мединский.

Он также отметил, что если бы этот фильм снимался в России, то поддержку Минкульта он бы точно не получил, да и сам фильм министру не понравился. Более того, другие «марвеловские комиксы», которые он «смотрел минут по 10» таких негативных эмоций, как «Джокер», у него не вызывали.

Ранее в эфире НСН президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов назвал фильм «сенсацией», которой удалось произвести впечатление и на киноэстетов, и на массового зрителя.

«Это была сенсация, которую можно было предвидеть. «Джокеру» в этом плане повезло, потому что он с одной стороны получил эстетскую премию Венецианского кинофестиваля, а с другой стороны это фильм ужасов, комикс, который естественно сработает», - подчеркнул критик.

