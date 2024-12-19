«Мед, лимон, корица»: Стас Михайлов о рецепте напитка, помогающего ему не болеть
Певец Стас Михайлов рассказал НСН, что занимается спортом каждый день, а самое его нелюбимое упражнение - на пресс.
Народный артист России Стас Михайлов, отвечая на вопрос корреспондентом НСН о том, что позволяет ему оставаться в хорошей спортивной форме, рассказал, что каждый день ходит в спортзал, а также пьет «волшебный» напиток, убивающий все болезни.
«Каждый день у меня спорт. С утра встал - и в спортзал. Самое нелюбимое упражнение - на пресс. Запомните, когда хотите похудеть, все это становится самым нелюбимым, но это надо делать. Я тоже, конечно, иногда болею, но уже не замечаю этого. Каждый вечер вместо ужина пью такой напиток: мед, куркума, лимон, корица. Такой напиток пьешь, и он «дубасит» все болезни», - поделился музыкант.
Говоря о предстоящей новогодней ночи, певец отметил, что будет работать, однако обязательно соберется с семьей до боя курантов.
«Для меня радость, когда мы собираемся с семьей и детьми. В этом году я опять работаю в новогоднюю ночь, но в принципе, с детьми собраться под елкой до этого – это атмосфера праздника и погружение в детство. Даже в такое время, как сейчас, это та атмосфера праздника, в которую хочется возвращаться. Подарки уже всем купил. Для меня ценны нематериальные подарки - родители и дети живы и здоровы – это самое главное», - поделился он.
Ранее Михайлов в беседе с корреспондентом НСН пожелал президенту России Владимиру Путину терпения и сил, а также «богатырского здоровья».
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