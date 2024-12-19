«Мед, лимон, корица»: Стас Михайлов о рецепте напитка, помогающего ему не болеть

«Каждый день у меня спорт. С утра встал - и в спортзал. Самое нелюбимое упражнение - на пресс. Запомните, когда хотите похудеть, все это становится самым нелюбимым, но это надо делать. Я тоже, конечно, иногда болею, но уже не замечаю этого. Каждый вечер вместо ужина пью такой напиток: мед, куркума, лимон, корица. Такой напиток пьешь, и он «дубасит» все болезни», - поделился музыкант.

Говоря о предстоящей новогодней ночи, певец отметил, что будет работать, однако обязательно соберется с семьей до боя курантов.