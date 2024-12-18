«Нет времени болеть»: Стас Михайлов пожелал Путину сил перед «Прямой линией»
18 декабря 202423:25
Александра Веснина
Светлана Ключкина
Певец Стас Михайлов в беседе со спецкором НСН поразился насыщенности рабочего графика президента России и заявил, что у Путина просто нет возможности болеть.
Народный артист России Стас Михайлов, отвечая на вопрос про «Прямую линию» президента России Владимира Путина, пожелал главе государства терпения и сил.
«Когда смотришь со стороны на график президента, понимаешь, что у человека даже нет возможности болеть. Я бы просто хотел пожелать ему сил, терпения, богатырского здоровья, божьей помощи, чтобы он рядом был по всех начинаниях. Нам остается только быть рядом с президентом и молиться, потому что он сейчас один против всего мира», - сказал артист спецкору НСН на премии «Жара Music Awards».
Ранее стало известно, что количество обращений на прямую линию с Владимиром Путиным превысило миллион, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru