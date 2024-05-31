«Мат и репутация»: Какие книги родители запрещают детям

Две трети родителей (59%) не знают любимые книги своих детей, при этом каждый четвертый взрослый (25%) запрещает подросткам читать ту или иную литературу, сообщили НСН в пресс-службе книжного сервиса «ЛитРес» со ссылкой на совместное исследование с «Буквоедом».

«Самой распространенной причиной запрета прочтения и прослушивания той или иной литературы стало то, что сюжет книги не соответствует возрасту ребенка (69%). В списке чуть менее популярных причин оказались наличие нецензурной лексики (66%) и сомнительная репутация автора (31%)», - отметил собеседник НСН.

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При этом 52% родителей позитивно относятся к тому, что их дети увлекаются азиатскими комиксами. Против такого контента высказались 22% опрошенных, а 26% оказались в тупике после соответствующего вопроса. Вместе с тем, почти половина взрослых (48%) считает комиксы и графические романы вполне себе полноценной литературой. В опросе приняли участие более 600 пользователей сервиса, имеющих детей.

Основатель издательства Bubble Comics Артем Габрелянов, являющийся также продюсером и сценаристом фильма «Майор Гром: Игра», ранее объяснял НСН, что создатели комиксов не зацикливаются на «супергеройке». Он назвал одним из бестселлеров российскую мангу «Тагар» и рассказал, что скоро выйдет комикс про геймеров «Читеры».

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ФОТО: РИА Новости
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