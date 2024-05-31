«Мат и репутация»: Какие книги родители запрещают детям

Две трети родителей (59%) не знают любимые книги своих детей, при этом каждый четвертый взрослый (25%) запрещает подросткам читать ту или иную литературу, сообщили НСН в пресс-службе книжного сервиса «ЛитРес» со ссылкой на совместное исследование с «Буквоедом».

«Самой распространенной причиной запрета прочтения и прослушивания той или иной литературы стало то, что сюжет книги не соответствует возрасту ребенка (69%). В списке чуть менее популярных причин оказались наличие нецензурной лексики (66%) и сомнительная репутация автора (31%)», - отметил собеседник НСН.