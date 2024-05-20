«Книги не виноваты»: Лукьяненко призвал не изымать книги писателей-иноагентов

«Изымать книги, конечно, можно, если содержащаяся в них информация направлена против страны, против граждан, нарушает законы. Но детективы того же Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) никому ничем не вредят — ни государству, ни читателям. Конечно, изъятие для этих авторов — некий жест общественного порицания, но так мы ступаем на очень скользкую дорогу, когда начинается цензурирование текстов по принципу личности их авторов. У нас в библиотеках есть множество книг зарубежных и русских писателей, которые не очень-то любили Россию. При этом они были классиками, и сами их книги ни в чем не виноваты, если они в себе никакой политической, экстремистской направленности не несли. Например, Джоан Роулинг и Стивен Кинг относятся к России весьма негативно, но при этом в книгах у них России нет вообще. Имеет ли смысл с произведениями наших авторов поступать иначе, чем с книгами Кинга или Роулинг, я не уверен», — сказал Лукьяненко.

К тому же, отметил собеседник НСН, книги писателей-иноагентов все равно остаются доступными в интернете.

«Если мы не запретим весь интернет, то любой желающий все равно сможет их прочесть. А запретный плод сладок: если запретить книги этих авторов скопом, их, наоборот, захотят прочитать и найдут такую возможность», — подытожил он.

Ранее в Институте русского языка имени Пушкина студентам рекомендовали «придерживаться изучения творчества тех авторов, которые не проявили себя в антироссийской позиции».

