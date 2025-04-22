Ректор МАРХИ: Церетели удалось примирить классиков и авангардистов
Дмитрий Швидковский в эфире НСН отметил вклад скульптора в переход от советского искусства к российскому, а также рассказал о многогранности таланта Церетели, занимавшегося и религиозными сюжетами, и живописью.
Зураб Церетели смог примирить классиков и авангардистов, благодаря чему переход от советского искусства к российскому прошел абсолютно безболезненно, а его работу над возрождением Храма Христа Спасителя вообще можно назвать чудом. Об этом в беседе с НСН рассказал ректор Московского архитектурного института (МАРХИ) Дмитрий Швидковский.
На 92-ом году жизни умер скульптор и живописец Зураб Церетели, сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале. По ее словам, скульптор скончался в кругу семьи. Швидковский отметил, что его смерть стала большой потерей для российского искусства.
«Это огромная утрата для российского искусства, потому что Зураб Константинович был не только крупным художником, работавшим в очень многих областях художественного творчества, но и, прежде всего, живописцем большого дарования. У него всегда удивительный, яркий, интересный колорит. Кроме того, его работа имела огромное значение для истории нашего искусства, потому что благодаря своей деятельности президента Российской Академии Художеств он сумел в силу особой широты своей натуры примирить классиков и авангардистов. В результате у нас переход от советского искусства к российскому произошел совершенно безболезненно. Он сознательно объединял все направления российского искусства, и это ему удавалось благодаря удивительным особенностям его личности: теплоте, доброжелательности, стремлению быть полезным», - отметил он.
По мнению Швидковского, Церетели создал выдающиеся скульптурные работы, особенно религиозного характера, хотя многие сначала не приняли их.
«Отношение к нему очень менялось. Сначала его скульптуры из-за их большого размера многими не очень воспринимались, но на самом деле и в скульптуре он создал интереснейшие произведения, особенно его циклы, связанные с Библией и Евангелием. Ведь он был еще и крупнейшим мастером религиозного искусства. Он руководил всеми художественными работами при возрождении Храма Христа Спасителя. Эта работа тоже была своего рода чудом, потому что удалось за крайне быстрый срок с использованием одновременной работы 360 художников добиться уникального результата. Не было такого художественного направления, в котором он бы не работал: это и мозаика, и витраж, и гобелен, и керамика. И, конечно, он был великим рисовальщиком, графиком. Всегда, в любой момент, на всех заседаниях он никогда не переставал рисовать», - поделился собеседник НСН.
Ранее народный художник России, скульптор Салават Щербаков заявил НСН, что Зураб Церетели был открытым к людям и разным направлениям в искусстве, его последователям нужно продолжать его путь, а не просто сохранить работы великого автора.
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