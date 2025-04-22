Зураб Церетели смог примирить классиков и авангардистов, благодаря чему переход от советского искусства к российскому прошел абсолютно безболезненно, а его работу над возрождением Храма Христа Спасителя вообще можно назвать чудом. Об этом в беседе с НСН рассказал ректор Московского архитектурного института (МАРХИ) Дмитрий Швидковский.

На 92-ом году жизни умер скульптор и живописец Зураб Церетели, сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале. По ее словам, скульптор скончался в кругу семьи. Швидковский отметил, что его смерть стала большой потерей для российского искусства.

«Это огромная утрата для российского искусства, потому что Зураб Константинович был не только крупным художником, работавшим в очень многих областях художественного творчества, но и, прежде всего, живописцем большого дарования. У него всегда удивительный, яркий, интересный колорит. Кроме того, его работа имела огромное значение для истории нашего искусства, потому что благодаря своей деятельности президента Российской Академии Художеств он сумел в силу особой широты своей натуры примирить классиков и авангардистов. В результате у нас переход от советского искусства к российскому произошел совершенно безболезненно. Он сознательно объединял все направления российского искусства, и это ему удавалось благодаря удивительным особенностям его личности: теплоте, доброжелательности, стремлению быть полезным», - отметил он.