Зураб Церетели был открытым к людям и разным направлениям в искусстве, его последователям нужно продолжать его путь, а не просто сохранить работы великого автора, заявил НСН народный художник России, скульптор Салават Щербаков.

Скульптор и живописец, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале. По ее словам, скульптор скончался в кругу семьи. Щербаков рассказал, каким человеком был творец Церетели.