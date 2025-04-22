«Заложил путь вперед!»: Скульптор Щербаков о главном наследии Церетели
Скульптор Салават Щербаков заявил НСН, что одним из главных достижений Церетели можно назвать академию художеств, которая поможет продолжить путь творца.
Зураб Церетели был открытым к людям и разным направлениям в искусстве, его последователям нужно продолжать его путь, а не просто сохранить работы великого автора, заявил НСН народный художник России, скульптор Салават Щербаков.
Скульптор и живописец, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале. По ее словам, скульптор скончался в кругу семьи. Щербаков рассказал, каким человеком был творец Церетели.
«Конечно, я пересекался с ним лично. Это большое и важное для многих было общение, потому что он был человек очень добрый, открытый к людям, открытый к разным направлениям в искусстве. Он уважал творцов, художников, потому что сам был творец. Многие это могут подтвердить. Соболезную близким и всем, кто его знал. Отечественное искусство имеет очень глубокие корни. Мы все надеемся, что эта планка, которую создавал Зураб Константинович, будет сохраняться. Дети растут. Будем оптимистично смотреть вперед», - отметил Щербаков.
Одним из главных достижений Церетели Щербаков назвал академию художеств, которая станет продолжением деятельности скульптора.
«Как художник он был интересный, ищущий, очень позитивный, энергичный. Много за его спиной свершенного. Что касается его деятельности как президента Российской академии художеств, это особо важно, это его произведение – собрать такую академию, которая выжила в трудные исторические времена. Здесь можно сказать, что все творческие силы были собраны в одном месте, они имеют перспективу на будущее, он заложил еще путь вперед. Я считаю, что это очень важно. Работы его никуда не денутся. Но надо постараться нам всем его наследие продолжать, не уничтожить плоды, продолжать развитие академии», - рассказал собеседник НСН.
Зураб Церетели родился в 1934 году в Тифлисе, окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, позже учился во Франции. В 1960-е годы художник начал активно работать в области монументального искусства. Его скульптуры установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии и других странах. Среди самых известных работ Церетели - «Дружба народов», монумент Победы, статуя Георгия Победоносца, памятник Петру I в Москве; памятник «Слеза скорби» в США; монументы «История Грузии» и «Святой Георгий Победоносец» в Тбилиси.
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