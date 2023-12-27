Российская академия художеств отрицает планы отставки президента Церетели

В Российской академии художеств не подтвердили циркулирующие утверждения о том, что Зураб Церетели намерен оставить пост президента РАХ в следующем месяце. Ряд сетевых ресурсов сообщали, что это якобы должно произойти 4 января.

Как заявили «Интерфаксу» в академии, это фейковая информация. Там напомнили, что 21 декабря 2021 года Общее собрание членов Российской академии художеств приняло решение о переизбрании Церетели своим президентом со сроком полномочий пять лет. После этого кабинет министров утвердил его на этом посту.

День рождения Зураба Церетели приходится именно на 4 января. Ему исполнится 89 лет. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», должность президента Российской академии художеств он занимает с 1997 года.

