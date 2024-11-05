«Массовое бескультурье»: Грымов уверен, что дешевые билеты в театр не повысят спрос
В театр ходят те, кто действительно в этом заинтересован, низкие цены на билеты не вызовут всплекс продаж, сказал НСН Юрий Грымов.
Если театры снизят стоимость билетов даже на 50%, то это не повысит спрос, потому что в театр ходят только те, кому он действительно интересен, сказал НСН режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.
Народный артист России Николай Цискаридзе ранее заявил о высоких ценах на билеты в главные театры страны, отметив, что они должны быть доступными для всех. По его словам, посещать театры сегодня могут только богатые люди, а стоимость билета сопоставима с месячным окладом обычного россиянина. Грымов отметил, что в театр ходят только заинтересованные в этом люди, возможность найти театр под себя в России есть.
«Я уверен, что, если (в теории) любой успешный театр снизит цены на 50%, то продажи от этого не увеличатся, спрос не повысится. Об успехе театра нужно судить не по цене билета, успешность определяет глубина продаж. К примеру, мы уже закрываем февральские продажи премьерного спектакля «Скотный двор», у нас аншлаги до конца февраля. Поэтому низкая цена не расширит зрительскую аудиторию театра, в театр ходят те, кому он действительно интересен», - сказал собеседник НСН.
Говоря о доступности театров всем и каждому, Грымов отметил, что любой заинтересованный россиянин может найти для себя театр по душе.
«Массовой культуры не бывает, бывает массовое бескультурье. Сегодня любой зритель может найти свой театр – их огромное разнообразие в России, что очень важно. Театр доступен, если вы хотите попасть в определенный театр или на определенный спектакль, возможность есть всегда. Конечно, для молодежи цены в театр могут оказаться высокими. Но есть абсолютно гениальное изобретение – «Пушкинская карта». В «Модерне» по «Пушкинской карте» вы можете увидеть 90% спектаклей», - заключил Грымов.
Ранее директор «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в разговоре с НСН допустил, что театрам следовало бы предусматривать больше вариантов цен, чтобы билеты на постановки были доступны каждому зрителю.
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