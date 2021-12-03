«Масса ерунды»: Кинокритик назвала «Дом Gucci» капустником

В фильме «Дом Гуччи» масса несоответствий, и с актерской игрой там более-менее справляется только Леди Гага. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала кинокритик Зинаида Пронченко.

Ранее члены семьи Гуччи заявили, что оскорблены новым фильмом Ридли Скотта «Дом Gucci», отметив, что их история отображена неправдоподобно. В семье обвинили режиссера в клевете и даже предположили, что могут подать на создателей картины в суд. Пронченко заявила, что ей не понравился новый фильм.

«У Ридли Скотта в этом году вышло два фильма: один хороший, а другой - «Дом Gucci». Картина слабая, сделана лениво. В ней, несмотря на звездный состав, хромает драматургия, поэтому всем этим звездам играть нечего. Более-менее справляется только Леди Гага. Но звездный состав картине не помогает», - заметила она.

Кинокритик напомнила, что фильм основан на реальных событиях.