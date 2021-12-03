«Масса ерунды»: Кинокритик назвала «Дом Gucci» капустником

Кинокритик Зинаида Пронченко заявила, что Ридли Скотт в этом году снял два фильма: один хороший, а другой - «Дом Gucci».


В фильме «Дом Гуччи» масса несоответствий, и с актерской игрой там более-менее справляется только Леди Гага. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала кинокритик Зинаида Пронченко.

Ранее члены семьи Гуччи заявили, что оскорблены новым фильмом Ридли Скотта «Дом Gucci», отметив, что их история отображена неправдоподобно. В семье обвинили режиссера в клевете и даже предположили, что могут подать на создателей картины в суд. Пронченко заявила, что ей не понравился новый фильм.

«У Ридли Скотта в этом году вышло два фильма: один хороший, а другой - «Дом Gucci». Картина слабая, сделана лениво. В ней, несмотря на звездный состав, хромает драматургия, поэтому всем этим звездам играть нечего. Более-менее справляется только Леди Гага. Но звездный состав картине не помогает», - заметила она.

Кинокритик напомнила, что фильм основан на реальных событиях.

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«При этом в картине масса несоответствий. Путаница в хронологии, куда-то пропала половина отпрысков Гуччи. Локации в Милане совершенно дурацкие, не вызывающие доверия. Бездарность в показе мод, в том числе в показе Версаче, потому что, по всей очевидности, Ридли Скотту мода не интересна», - подметила она.

Пронченко отметила в фильме несколько несоответствий реальности.

«Лично у меня больше всего вопросов вызвала история с картиной «Портрет Адель», которая там фигурирует для того, чтобы подчеркнуть необразованность героини Леди Гаги – «черной вдовы». Эта картина, как я понимаю, никогда не принадлежала семейству Гуччи. В общем, там масса какой-то ерунды. Похоже это все на капустник, а также на сборник «Ретро 6», потому что там много ретро музыки», - заявила кинокритик.

При этом она добавила, что скандал со сторону наследников Гуччи неудивителен.

«Это происходит каждый раз, когда снимаются фильмы про знаменитостей и выдающихся людей. Все всегда недовольны своим отражением в зеркале, им кажется, что они не похожи. Но, с другой стороны, конгломерат «Kering», которому сегодня принадлежит компания «Gucci», тоже дистанцировался от этого проекта. Известно, что креативный директор бренда отказался делать костюмы даже для своего ближайшего друга Джареда Лето, который в фильме играет Паоло Гуччи. В итоге костюмы для него делала неаполитанская ательер Чезара Аттолини», - рассказала Пронченко.

При этом, по ее словам, пока рано говорить о кассовых сборах фильма.

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Кинокритик Антон Долин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также прокомментировал новую картину Ридли Скотта «Дом Gucci».

«Мне она совершенно не нравится, и я очень мало понимаю в этом материале», - заявил он.

В России премьера картины состоялась 2 декабря. В актерский состав фильма вошли такие знаменитости, как Леди Гага, Джаред Лето, Аль Пачино, Сельма Хаек и другие.

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