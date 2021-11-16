Дакота Джонсон обвинила Хичкока в приставаниях к ее бабушке

Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон заявила, что знаменитый мастер саспенса разрушил карьеру её бабушки.

Актриса рассказала о домогательствах со стороны режиссера в адрес её бабушки Типпи Хедрен, которая снилась у Хичкока в таких фильмах как «Птицы» и «Марли», а затем её перестали приглашать на съёмки других кинокартин.

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По версии Дакоты Джонсон, режиссёр стал добиваться близости, но её бабушка ответила решительным отказом, что вызвало гнев 53-летнего ««100-килограммового гения», как Хичкока назвали в прессе.

По словам внучки, Альфред Хичкок долго терроризировал её бабушку и не понёс за это должного наказания.

Режиссер ушёл из жизни в 1980 году, до самой смерти он сохранил брак со своей единственной женой, которая прощала мужу небольшие интрижки с актрисами его картин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Домогательства
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