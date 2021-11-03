«Вышла на улицу и решила, что снова на съемках»: Леди Гага о работе над фильмом «Дом Gucci»

Леди Гага в новом фильме Ридли Скотта сыграет бывшую жену Маурицио Гуччи.

Певица и актриса Леди Гага ( настоящее имя Стефани Джерманотта) рассказала о свей роли в новом фильме Ридли Скотта «Дом Gucci». Артистка на экране воплотит бывшую жену главы модного дома Gucci Маурицио Гуччи Патрицию Реджани, которая была приговорена к длительному тюремному заключению за организацию заказного убийства своего супруга.

По словам Леди Гаги, во время съемок ей девять месяцев приходилось говорить с итальянским акцентом. Певица настолько глубоко погрузилась в образ Патриции, что после окончания съемок, когда ей выпал шанс наконец-то выйти на прогулку, она «запаниковала, решив, что снова на съемках».