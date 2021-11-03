«Вышла на улицу и решила, что снова на съемках»: Леди Гага о работе над фильмом «Дом Gucci»
Леди Гага в новом фильме Ридли Скотта сыграет бывшую жену Маурицио Гуччи.
Певица и актриса Леди Гага ( настоящее имя Стефани Джерманотта) рассказала о свей роли в новом фильме Ридли Скотта «Дом Gucci». Артистка на экране воплотит бывшую жену главы модного дома Gucci Маурицио Гуччи Патрицию Реджани, которая была приговорена к длительному тюремному заключению за организацию заказного убийства своего супруга.
По словам Леди Гаги, во время съемок ей девять месяцев приходилось говорить с итальянским акцентом. Певица настолько глубоко погрузилась в образ Патриции, что после окончания съемок, когда ей выпал шанс наконец-то выйти на прогулку, она «запаниковала, решив, что снова на съемках».
Она добавила, что чтобы быть убедительной, она «научилась смотреть на все так, чтобы понимать из чего можно сделать деньги».
«Дом Gucci» художественный фильм, основанный на реальных событиях. Адам Драйвер сыграет Маурицио Гуччи, Джаред Лето — Паоло Гуччи, Аль Пачино — Альдо Гуччи, в съемках также приняла участие Сельма Хаек.
Маурицио Гуччи был застрелен в 1995 году, а Реджани впоследствии была признана виновной в его заказном убийстве. Она отсидела 18 лет из 26-летнего тюремного заключения и в настоящее время живет в Милане.
Премьера картины состоится 2 декабря 2021 года.
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