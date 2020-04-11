«Маша и Медведь» рассказали про самоизоляцию
Персонажи анимационного сериала «Маша и Медведь» в новом эпизоде рассказали, какие правила гигиены и безопасности надо соблюдать, если нельзя выходить из дома. Серия «Чем заняться дома» вышла накануне, 11 апреля.
Отмечается, что в новый эпизод включены самые популярные моменты предыдущих серий
По замыслу руководства компании Animaccord, поместив персонажей в условия самоизоляции, аниматоры поддержали акцию создателей сериала All in the Family («Когда все дома»), пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Ранее ее участниками стали итальянские телеканалы RAI и DeA Junior, британский Tiny Pop и мексиканский Televisa.
Напомним, журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН предрек появление новой профессии в сфере кино в условиях самоизоляции, прежде всего, в сфере кино.
«Здесь нет ничего удивительного. Кино с минимальным привлечением людей в процесс его создания целиком и полностью вписывается в рекомендации эпидемиологов. Среди представителей новых профессий, наверное, можно будет выделить художников по рисованию точных копий кинозвезд», – предполагает журналист.
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