«Маша и Медведь» рассказали про самоизоляцию

Персонажи анимационного сериала «Маша и Медведь» в новом эпизоде рассказали, какие правила гигиены и безопасности надо соблюдать, если нельзя выходить из дома. Серия «Чем заняться дома» вышла накануне, 11 апреля.

Отмечается, что в новый эпизод включены самые популярные моменты предыдущих серий

По замыслу руководства компании Animaccord, поместив персонажей в условия самоизоляции, аниматоры поддержали акцию создателей сериала All in the Family («Когда все дома»), пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.