Легостаев предрек появление новой профессии в сфере кино в условиях самоизоляции

Илья Легостаев: «Ирония в том, что в Америке в этом году экзамены практически отменили. В то время, как в России ученики старших классов пока еще продолжают готовиться к сдаче ЕГЭ. Возможно, многие из них прислушаются к экспертам и выберут классику. Можно даже делать ставки, кто победит – Рахманинов и Чайковский или Face и Pharaoh», – предлагает он слушателям НСН.

