Легостаев предрек появление новой профессии в сфере кино в условиях самоизоляции
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
ВЦИОМ выяснил, как коронавирус изменил привычки россиян
ВЦИОМ выяснил, как коронавирус изменил привычки россиян. 90 процентов респондентов не видятся с друзьями и родственниками, около 70 процентов – отказались от рукопожатий, гулять реже стали 80 процентов опрошенных.
Илья Легостаев: «Не исключено также и появление новых недугов, характерных для образа жизни в условиях самоизоляции. Так, некоторые начинают жаловаться на резко возросшую интенсивность общения в мессенджерах и, как следствие, отбитые от экранов телефонов и планшетов пальцы», – рассуждает в эфире НСН Илья Легостаев.
Ученые посоветовали слушать классику для успешной сдачи экзаменов
Ученые из США выяснили, что классическая музыка помогает успешно сдать экзамены. Ее следует слушать накануне тестов и испытаний.
Илья Легостаев: «Ирония в том, что в Америке в этом году экзамены практически отменили. В то время, как в России ученики старших классов пока еще продолжают готовиться к сдаче ЕГЭ. Возможно, многие из них прислушаются к экспертам и выберут классику. Можно даже делать ставки, кто победит – Рахманинов и Чайковский или Face и Pharaoh», – предлагает он слушателям НСН.
Эксперты спрогнозировали развитие анимационного кино
Эксперты спрогнозировали активное развитие анимационного кино в России в 2020 году, а также появление в этой области новых профессий из-за распространения коронавирусной инфекции.
Илья Легостаев: «Здесь нет ничего удивительного. Кино с минимальным привлечением людей в процесс его создания целиком и полностью вписывается в рекомендации эпидемиологов. Среди представителей новых профессий, наверное, можно будет выделить художников по рисованию точных копий кинозвезд», – предполагает журналист в беседе с НСН.
Назван актер с самым большим количеством отрицательных ролей
Американский актер Роберт Де Ниро возглавил список артистов, на счету которых самое большое количество ролей злодеев в кино. А именно, девятнадцать.
Илья Легостаев: «Можно предположить, что самого мистера Де Ниро новость удивила бы. С учетом фильмографии актера, далеко не все роли могли остаться у него в памяти», – говорит он НСН.
В Disney объявили новые даты ранее отложенных премьер
В Disney объявили новые даты отложенных из-за пандемии премьер. К примеру, киноверсия мультфильма «Мулан» выйдет 24 июля, фильм студии Marvel «Черная вдова» - 6 ноября.
Илья Легостаев: «Для киноманов сейчас, конечно, нелегкое время, но на отсутствие впечатлений они, скорее всего, не жалуются. Ведь все, что происходит вокруг, кинематографично до жути», – отмечает он НСН.
Российская молодежь готова к экономическому кризису
Молодежь в России оказалась самой подготовленной к экономическому кризису. Молодые люди в возрасте до 23-х лет чаще других копят деньги и предпочитают не влезать в долги. О таких результатах исследования сообщает один из российских банков.
Илья Легостаев: «Совершенно очевидно, что многие из тех, кто старше двадцати трех, готовы будут даже заплатить за лекции, на которых экономная молодежь расскажет, как же у них получается копить и не влезать в долги», – комментирует он для НСН.
Стали известны детали жизни оштрафованного за прогулку Иисуса Воробьева
Выяснилось, что семья москвича Иисуса Воробьева, которого ранее оштрафовали за прогулку с собакой на Патриарших прудах, должна за жилплощадь более четырех миллионов рублей. Кроме того, мужчина имеет задолженность по налогам в размере почти 500 тысяч рублей.
Илья Легостаев: «Будем надеется, что господин Воробьев в ближайшее время сможет поправить финансовое положение при помощи продаж футболок со своим ликом. Еще несколько подробностей из личной жизни Иисуса, и он станет настоящим героем нашего времени», – подытоживает в интервью НСН Илья Легостаев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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