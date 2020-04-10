Легостаев предрек появление новой профессии в сфере кино в условиях самоизоляции

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

ВЦИОМ выяснил, как коронавирус изменил привычки россиян

ВЦИОМ выяснил, как коронавирус изменил привычки россиян. 90 процентов респондентов не видятся с друзьями и родственниками, около 70 процентов – отказались от рукопожатий, гулять реже стали 80 процентов опрошенных.

Илья Легостаев: «Не исключено также и появление новых недугов, характерных для образа жизни в условиях самоизоляции. Так, некоторые начинают жаловаться на резко возросшую интенсивность общения в мессенджерах и, как следствие, отбитые от экранов телефонов и планшетов пальцы», – рассуждает в эфире НСН Илья Легостаев.

2

Ученые посоветовали слушать классику для успешной сдачи экзаменов

Ученые из США выяснили, что классическая музыка помогает успешно сдать экзамены. Ее следует слушать накануне тестов и испытаний.

Илья Легостаев: «Ирония в том, что в Америке в этом году экзамены практически отменили. В то время, как в России ученики старших классов пока еще продолжают готовиться к сдаче ЕГЭ. Возможно, многие из них прислушаются к экспертам и выберут классику. Можно даже делать ставки, кто победит – Рахманинов и Чайковский или Face и Pharaoh», – предлагает он слушателям НСН.

3

Эксперты спрогнозировали развитие анимационного кино

Эксперты спрогнозировали активное развитие анимационного кино в России в 2020 году, а также появление в этой области новых профессий из-за распространения коронавирусной инфекции.

Илья Легостаев: «Здесь нет ничего удивительного. Кино с минимальным привлечением людей в процесс его создания целиком и полностью вписывается в рекомендации эпидемиологов. Среди представителей новых профессий, наверное, можно будет выделить художников по рисованию точных копий кинозвезд», – предполагает журналист в беседе с НСН.

4

Назван актер с самым большим количеством отрицательных ролей

Американский актер Роберт Де Ниро возглавил список артистов, на счету которых самое большое количество ролей злодеев в кино. А именно, девятнадцать.

Илья Легостаев: «Можно предположить, что самого мистера Де Ниро новость удивила бы. С учетом фильмографии актера, далеко не все роли могли остаться у него в памяти», – говорит он НСН.

5

В Disney объявили новые даты ранее отложенных премьер

В Disney объявили новые даты отложенных из-за пандемии премьер. К примеру, киноверсия мультфильма «Мулан» выйдет 24 июля, фильм студии Marvel «Черная вдова» - 6 ноября.

Илья Легостаев: «Для киноманов сейчас, конечно, нелегкое время, но на отсутствие впечатлений они, скорее всего, не жалуются. Ведь все, что происходит вокруг, кинематографично до жути», – отмечает он НСН

6

Российская молодежь готова к экономическому кризису

Молодежь в России оказалась самой подготовленной к экономическому кризису. Молодые люди в возрасте до 23-х лет чаще других копят деньги и предпочитают не влезать в долги. О таких результатах исследования сообщает один из российских банков.

Илья Легостаев: «Совершенно очевидно, что многие из тех, кто старше двадцати трех, готовы будут даже заплатить за лекции, на которых экономная молодежь расскажет, как же у них получается копить и не влезать в долги», – комментирует он для НСН.

7

Стали известны детали жизни оштрафованного за прогулку Иисуса Воробьева

Выяснилось, что семья москвича Иисуса Воробьева, которого ранее оштрафовали за прогулку с собакой на Патриарших прудах, должна за жилплощадь более четырех миллионов рублей. Кроме того, мужчина имеет задолженность по налогам в размере почти 500 тысяч рублей.

Илья Легостаев: «Будем надеется, что господин Воробьев в ближайшее время сможет поправить финансовое положение при помощи продаж футболок со своим ликом. Еще несколько подробностей из личной жизни Иисуса, и он станет настоящим героем нашего времени», – подытоживает в интервью НСН Илья Легостаев.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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