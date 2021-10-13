МакSим уехала в Крым для паломничества по святым местам

Победившая COVID-19 исполнительница песен МакSим совершает паломничество по святым местам Крыма. Об этом рассказал духовник артистки, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря Лука в эфире телеканала «Спас».

По словам священника, именно его покровительство и молитвы спасли девушку, когда она долгое время находилась в коме из-за последствий болезни.

«Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки Крымского. И поехал потом к мощам Луки Крымского в Симферополь», — вспомнил он.

Сейчас певица сама отправилась в Крым, чтобы совершить паломничество и поблагодарить бога за выздоровление.