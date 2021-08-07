Певица МакSим полностью пришла в себя

Максим пришла в себя после длительной комы. Марина Абросимова идет на поправку. Информация об этом появилась на странице официальной группы артистки «ВКонтакте».

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в чётком, ясном сознании, смеётся и шутит. Всё помнит, память отличная, все функции организма в порядке!, — говорится в тексте.

Ранее менеджер певицы MakSim рассказала о ее состоянии.



