Новый максимум: в России зарегистрировали 973 смерти от коронавируса за сутки
Новый антирекорд по числу смертей от коронавируса установлен в России: за сутки в стране скончались 973 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
При этом в РФ подтвердили 28 190 случаев заражения COVID-19 за 24 часа, от инфекции вылечились 20 706 человек.
Лидерами по суточному приросту больных с коронавирусом остаются Москва (4699), Санкт-Петербург (2158) и Московская область (1804).
С начала пандемии в России выявили 7 832 964 случая COVID-19, 6 894 285 человек выздоровели, 218 345 пациентов скончались.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- Новый максимум: в России зарегистрировали 973 смерти от коронавируса за сутки
- СМИ сообщили о следственных действиях с ректором «Шанинки» по делу экс-замминистра Раковой
- В новую Госдуму прошли 20 «молчаливых» депутатов прошлого созыва
- Производители предупредили о повышении цен на подсолнечное масло
- ВОЗ заявила о возможности одобрить «Спутник V» до конца года
- Украинские СМИ заявили о начале газового кризиса в стране
- Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции с 5,8% до 7,4% на конец года
- Валентина Терешкова открыла первое заседание Госдумы нового созыва
- Власти Подмосковья ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг
- Скончался первый официальный представитель СК Владимир Маркин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru