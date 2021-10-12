Новый максимум: в России зарегистрировали 973 смерти от коронавируса за сутки

Новый антирекорд по числу смертей от коронавируса установлен в России: за сутки в стране скончались 973 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Назван действенный способ защиты от коронавируса

При этом в РФ подтвердили 28 190 случаев заражения COVID-19 за 24 часа, от инфекции вылечились 20 706 человек.

Лидерами по суточному приросту больных с коронавирусом остаются Москва (4699), Санкт-Петербург (2158) и Московская область (1804).

С начала пандемии в России выявили 7 832 964 случая COVID-19, 6 894 285 человек выздоровели, 218 345 пациентов скончались.

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ФОТО: РИА Новости/Сутанта Адитья
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