Новый максимум: в России зарегистрировали 973 смерти от коронавируса за сутки

При этом в РФ подтвердили 28 190 случаев заражения COVID-19 за 24 часа, от инфекции вылечились 20 706 человек.

Лидерами по суточному приросту больных с коронавирусом остаются Москва (4699), Санкт-Петербург (2158) и Московская область (1804).

С начала пандемии в России выявили 7 832 964 случая COVID-19, 6 894 285 человек выздоровели, 218 345 пациентов скончались.

