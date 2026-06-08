Андрей Макаревич заявил, что по его дому в Израиле был прилет
Признанный в России иноагентом основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что по его дому в Израиле был прилёт во время ударов Ирана.
В своих соцсетях он рассказал, что в этот момент никого не было дома, но в результате обстрела были повреждены «окна, рамы, крыша».
«Интересно, Трамп правда думает, что с ними можно о чём-то договориться? То есть у нас перемирие?» - поинтересовался Макаревич.
Жена музыканта Эйнат Кляйн, в свою очередь, добавила, что им пришлось «полежать на обочине минут 40», после чего до дома они добрались «мелкими перебежками».
Ранее посольство России в Тель-Авиве рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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