Андрей Макаревич заявил, что по его дому в Израиле был прилет

Признанный в России иноагентом основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что по его дому в Израиле был прилёт во время ударов Ирана.

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В своих соцсетях он рассказал, что в этот момент никого не было дома, но в результате обстрела были повреждены «окна, рамы, крыша».

«Интересно, Трамп правда думает, что с ними можно о чём-то договориться? То есть у нас перемирие?» - поинтересовался Макаревич.

Жена музыканта Эйнат Кляйн, в свою очередь, добавила, что им пришлось «полежать на обочине минут 40», после чего до дома они добрались «мелкими перебежками».

Ранее посольство России в Тель-Авиве рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ИранИзраильРакетный УдарАндрей Макаревич

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