Макаревич уехал с туром в Польшу после обстрела его дома в Израиле

По его словам, 12 июня группа «Машина времени» выступит в Варшаве на фестивале Outloud. После этого концерты также пройдут в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве. Чернин отметил, что семья музыканта не собирается переезжать после произошедшего. Отмечается, что во время атаки никто не пострадал, поскольку в момент обстрела семья находилась в гостях.

Макаревич рассказал, что в результате обстрела были повреждены окна, рамы, крыша, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

