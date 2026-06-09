Макаревич уехал с туром в Польшу после обстрела его дома в Израиле
Российский исполнитель Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) после ракетного обстрела дома в Израиле планирует отправиться в запланированный концертный тур, сообщают «Известия» со ссылкой на его пресс-секретаря Антона Чернина.
По его словам, 12 июня группа «Машина времени» выступит в Варшаве на фестивале Outloud. После этого концерты также пройдут в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве. Чернин отметил, что семья музыканта не собирается переезжать после произошедшего. Отмечается, что во время атаки никто не пострадал, поскольку в момент обстрела семья находилась в гостях.
Макаревич рассказал, что в результате обстрела были повреждены окна, рамы, крыша, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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