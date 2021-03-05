Лукьяненко поделился ожиданиями от новой экранизации по Джорджу Мартину
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью НСН оценил шансы новой экранизации «Песчаных королей» по Джорджу Мартину на успех.
Режиссер «Пиратов Карибского моря» Гор Вербински работает над экранизацией рассказа Джорджа Р. Р. Мартина «Песчаные короли».
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью НСН оценил шансы грядущей киноленты на успех.
«Конечно, все знают Джорджа Мартина, в первую очередь, как автора «Игры Престолов». Но для меня в свое время он был открытием именно после прочтения «Песчаных королей». Это очень серьезный рассказ, жутковатый, с очень сложными и серьезными темами, которые там поднимаются. И он даже был экранизирован, хотя экранизация, честно говоря, была ужасной. Так что посмотреть, как это сделают на современном уровне интересно, может получиться серьезное, умное кино. Во всяком случае, «Пираты Карибского моря» весьма талантливы, хоть и совершенно в другом ключе. Успеха этой экранизации, и всем нам – писателям-фантастам – побольше экранизаций на радость читателям», – сказал он.
Также Лукьяненко в беседе с НСН признался, что ждет новых сезонов «Симпсонов», где, как он думает, известная семейка преодолевает пандемию и борется за всеобщее равноправие и толерантность.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 385 / сут.
Умерли
87 823+475 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+16 123 / сут.
- В Киеве назвали сроки появления коммерческой вакцины против коронавируса
- Эксперт рассказал, как накопить на достойную пенсию в России
- Bloomberg: США могут ввести новые антироссийские санкции
- Украинские депутаты призвали граждан страны готовиться к голоду
- Немецкие депутаты раскритиковали Евросоюз за санкции против Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru