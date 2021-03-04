Лукьяненко о межпланетных станциях от Роскосмоса и толерантных «Симпсонах»
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Роскосмос запустил собственный телеканал
Роскосмос объявил о запуске собственного телеканала. В его эфиры буду транслироваться новости о космосе, научно-популярные программы, документальные и художественные фильмы.
Сергей Лукьяненко : «Я всегда поддерживаю нашу космическую программу. Но хотелось бы, конечно, чтобы Роскосмос почаще запускал космические корабли, причем не только на нашу станцию научную, а хотелось бы больше слышать о запусках научных спутников, межпланетных станций, потому что в этой области мы, конечно, несколько утратили позиции, которые у нас были», – отметил в эфире НСН Сергей Лукьяненко.
Ожидается выход новых «Симпсонов»
Мультсериал «Симпсоны» продлили еще на два сезона – 33-ий и 34-ый.
Сергей Лукьяненко : «Честно говоря, от таких цифр становится даже немного жутко. Я помню первый сезон, а как-то сделал над собой усилия и решил пересмотреть все сначала. А сейчас уже 33-й и 34-й сезоны. По-моему, я лет пять его не смотрел, надо снова к этому вернуться. На самом деле, сериал замечательный, что очень радует, он даже позволяет посмеяться над теми вещами, которые нынче в США являются табу. Посмотрим, как семья Симпсонов преодолевает пандемию, и как она борется за всеобщее равноправие и толерантность», – поделился он с НСН.
Режиссер «Пиратов Карибского моря» экранизирует рассказ Мартина
Режиссер «Пиратов Карибского моря» Гор Вербински работает над экранизацией рассказа Джорджа Р. Р. Мартина «Песчаные короли».
Сергей Лукьяненко : «Конечно, все знают Джорджа Мартина, в первую очередь, как автора «Игры Престолов». Но для меня в свое время он был открытием именно после прочтения «Песчаных королей». Это очень серьезный рассказ, жутковатый, с очень сложными и серьезными темами, которые там поднимаются. И он даже был экранизирован, хотя экранизация, честно говоря, была ужасной. Так что посмотреть, как это сделают на современном уровне интересно, может получиться серьезное, умное кино. Во всяком случае, «Пираты Карибского моря» весьма талантливы, хоть и совершенно в другом ключе. Успеха этой экранизации, и всем нам – писателям-фантастам – побольше экранизаций на радость читателям», – сказал в интервью НСН Сергей Лукьяненко.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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