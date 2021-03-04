Лукьяненко о межпланетных станциях от Роскосмоса и толерантных «Симпсонах»

Сергей Лукьяненко : «Конечно, все знают Джорджа Мартина, в первую очередь, как автора «Игры Престолов». Но для меня в свое время он был открытием именно после прочтения «Песчаных королей». Это очень серьезный рассказ, жутковатый, с очень сложными и серьезными темами, которые там поднимаются. И он даже был экранизирован, хотя экранизация, честно говоря, была ужасной. Так что посмотреть, как это сделают на современном уровне интересно, может получиться серьезное, умное кино. Во всяком случае, «Пираты Карибского моря» весьма талантливы, хоть и совершенно в другом ключе. Успеха этой экранизации, и всем нам – писателям-фантастам – побольше экранизаций на радость читателям», – сказал в интервью НСН Сергей Лукьяненко.

