Пол Маккартни выпустит книгу своих стихов
Музыкант Пол Маккартни анонсировал выход своей новой книги с названием «The Lyrics». Презентация книги назначена на 2 ноября 2021 года.
«The Lyrics» выйдет в двух томах, которые будут включать 154 поэтических текста музыканта с 1956 года и до настоящего времени: детские пробы пера, песни периодов Beatles, Wings и сольного творчества.
«Я знаю, что некоторые люди, когда они достигают определенного возраста, любят перечитывать свои дневники, чтобы вспомнить повседневные события из прошлого, но у меня нет таких записных книжек. У меня есть сотни песен, которые, как я понял, служат той же цели. И эти песни охватывают всю мою жизнь», - написал артист в своем Facebook.
На официальном YouTube-канале выложен тизер грядущей презентации книги, ролик состоит из архивных кадров жизни музыканта.
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