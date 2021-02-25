Пол Маккартни выпустит книгу своих стихов

Музыкант Пол Маккартни анонсировал выход своей новой книги с названием «The Lyrics». Презентация книги назначена на 2 ноября 2021 года.

«The Lyrics» выйдет в двух томах, которые будут включать 154 поэтических текста музыканта с 1956 года и до настоящего времени: детские пробы пера, песни периодов Beatles, Wings и сольного творчества.

«Я знаю, что некоторые люди, когда они достигают определенного возраста, любят перечитывать свои дневники, чтобы вспомнить повседневные события из прошлого, но у меня нет таких записных книжек. У меня есть сотни песен, которые, как я понял, служат той же цели. И эти песни охватывают всю мою жизнь», - написал артист в своем Facebook.

На официальном YouTube-канале выложен тизер грядущей презентации книги, ролик состоит из архивных кадров жизни музыканта.



