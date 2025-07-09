Польша закупила радары для наблюдения за побережьем Балтики и границей с Россией
Польша подписала контракт на поставку 18 многоцелевых береговых радаров, которые будут использоваться для контроля над акваторией Балтийского моря, а также на участках восточной границы, прилегающих к Калининградской области России. Об этом сообщила пресс-служба польской армии.
Соглашение было заключено 9 июля между Государственным казначейством Польши, Агентством по вооружениям и консорциумом, в который вошли польская компания KenBIT и израильская ELTA Systems Ltd. Контракт предусматривает поставку оборудования на базе израильского радара ELM-2238X STAR-X. Общая сумма сделки составляет 430 миллионов злотых (около 118,5 миллиона долларов США).
По данным минобороны Польши, новые радары будут использоваться не только для слежения за водной поверхностью, но и для обнаружения низколетящих целей. Планируется, что поставки систем начнутся в 2027 году и завершатся к 2030-му.
Министр обороны Польши, присутствовавший на церемонии подписания, подчеркнул, что развертывание радаров охватит не только балтийское побережье, но и территорию оборонного комплекса «Восточный щит» — системы инженерных укреплений на восточной границе страны, передает «Радиоточка НСН».
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