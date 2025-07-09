Польша закупила радары для наблюдения за побережьем Балтики и границей с Россией

Польша подписала контракт на поставку 18 многоцелевых береговых радаров, которые будут использоваться для контроля над акваторией Балтийского моря, а также на участках восточной границы, прилегающих к Калининградской области России. Об этом сообщила пресс-служба польской армии.

Соглашение было заключено 9 июля между Государственным казначейством Польши, Агентством по вооружениям и консорциумом, в который вошли польская компания KenBIT и израильская ELTA Systems Ltd. Контракт предусматривает поставку оборудования на базе израильского радара ELM-2238X STAR-X. Общая сумма сделки составляет 430 миллионов злотых (около 118,5 миллиона долларов США).