В Москве до конца следующей недели сохранится жара до +34 градусов
Аномально жаркая погода в Москве сохранится как минимум до конца следующей недели. Об этом сообщила специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в комментарии NEWS.ru.
По ее словам, среднесуточная температура в столичном регионе в этот период будет колебаться от +28 до +33 градусов. При этом в ближайшие дни москвичей ожидают экстремальные значения: уже в четверг температура воздуха может достичь +34 градусов.
Синоптик отметила, что в регионе действует теплый атмосферный фронт, и признаки похолодания в ближайшей перспективе отсутствуют.
Как пояснила Позднякова, в Москве наблюдается влияние фронта окклюзии, при котором не происходит снижения температуры. Ночи также будут заметно теплее нормы — примерно на 3-4 градуса выше средних июльских значений, передает «Радиоточка НСН».
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