В Москве до конца следующей недели сохранится жара до +34 градусов

Аномально жаркая погода в Москве сохранится как минимум до конца следующей недели. Об этом сообщила специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в комментарии NEWS.ru.

По ее словам, среднесуточная температура в столичном регионе в этот период будет колебаться от +28 до +33 градусов. При этом в ближайшие дни москвичей ожидают экстремальные значения: уже в четверг температура воздуха может достичь +34 градусов.