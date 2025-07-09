В Москве до конца следующей недели сохранится жара до +34 градусов

Аномально жаркая погода в Москве сохранится как минимум до конца следующей недели. Об этом сообщила специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в комментарии NEWS.ru.

По ее словам, среднесуточная температура в столичном регионе в этот период будет колебаться от +28 до +33 градусов. При этом в ближайшие дни москвичей ожидают экстремальные значения: уже в четверг температура воздуха может достичь +34 градусов.

«Жара виновата!» В такси объяснили рост цен на поездки до 70%

Синоптик отметила, что в регионе действует теплый атмосферный фронт, и признаки похолодания в ближайшей перспективе отсутствуют.

Как пояснила Позднякова, в Москве наблюдается влияние фронта окклюзии, при котором не происходит снижения температуры. Ночи также будут заметно теплее нормы — примерно на 3-4 градуса выше средних июльских значений, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:МоскваПогодаЖара

Горячие новости

Все новости

партнеры