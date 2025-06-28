Онлайн-кинотеатры выдвинули свои требования к закону о прокатных удостоверениях

Медиа-коммуникационный союз (МКС), который объединяет «Ростелеком», «Газпром-Медиа», «Триколор», онлайн-кинотеатр «Иви», «Первый канал» и других крупных участников медиарынка, обратился к депутатам с просьбой доработать законопроект об изменении правил выдачи прокатных удостоверений. Об этом сообщает РБК.

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Так, МКС просит депутатов распространить обязанность получать прокатные удостоверения только на фильмы и сериалы в интернете, выпущенные уже после вступления в силу новых норм.

Кроме того, по мнению представителей Союза, важно исключить риск двойного контроля за контентом онлайн-кинотеатров. Имеется в виду наблюдение со стороны Роскомнадзора и Минкультуры РФ. Отмечается, что владельцы платформ не должны нести ответственность перед Роскомнадзором за контент, ранее одобренный Минкультуры.

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Также МКС просит создать условия для размещения проектов в онлайн-кинотеатрах без задержек, ранее или одновременно с ее появлением на пиратских ресурсах. Также депутатов просят отсрочить вступление поправок в силу до 1 марта 2026 года, чтобы отрасль смогла обеспечить технические возможности для их исполнения.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, в свою очередь, отметил, что предстоит серьезная доработка законопроекта ко второму чтению.

Ранее в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» заявили НСН, что на сегодняшний день у 90% единиц контента в онлайн-кинотеатрах нет прокатного удостоверения, процесс выдачи «прокатки» затянется на несколько лет.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Гребенщиков / РБК
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