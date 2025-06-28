Онлайн-кинотеатры выдвинули свои требования к закону о прокатных удостоверениях

Также МКС просит создать условия для размещения проектов в онлайн-кинотеатрах без задержек, ранее или одновременно с ее появлением на пиратских ресурсах. Также депутатов просят отсрочить вступление поправок в силу до 1 марта 2026 года, чтобы отрасль смогла обеспечить технические возможности для их исполнения.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, в свою очередь, отметил, что предстоит серьезная доработка законопроекта ко второму чтению.

Ранее в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» заявили НСН, что на сегодняшний день у 90% единиц контента в онлайн-кинотеатрах нет прокатного удостоверения, процесс выдачи «прокатки» затянется на несколько лет.

