Онлайн-кинотеатры выдвинули свои требования к закону о прокатных удостоверениях
Медиа-коммуникационный союз (МКС), который объединяет «Ростелеком», «Газпром-Медиа», «Триколор», онлайн-кинотеатр «Иви», «Первый канал» и других крупных участников медиарынка, обратился к депутатам с просьбой доработать законопроект об изменении правил выдачи прокатных удостоверений. Об этом сообщает РБК.
Так, МКС просит депутатов распространить обязанность получать прокатные удостоверения только на фильмы и сериалы в интернете, выпущенные уже после вступления в силу новых норм.
Кроме того, по мнению представителей Союза, важно исключить риск двойного контроля за контентом онлайн-кинотеатров. Имеется в виду наблюдение со стороны Роскомнадзора и Минкультуры РФ. Отмечается, что владельцы платформ не должны нести ответственность перед Роскомнадзором за контент, ранее одобренный Минкультуры.
Также МКС просит создать условия для размещения проектов в онлайн-кинотеатрах без задержек, ранее или одновременно с ее появлением на пиратских ресурсах. Также депутатов просят отсрочить вступление поправок в силу до 1 марта 2026 года, чтобы отрасль смогла обеспечить технические возможности для их исполнения.
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, в свою очередь, отметил, что предстоит серьезная доработка законопроекта ко второму чтению.
Ранее в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» заявили НСН, что на сегодняшний день у 90% единиц контента в онлайн-кинотеатрах нет прокатного удостоверения, процесс выдачи «прокатки» затянется на несколько лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Онлайн-кинотеатры выдвинули свои требования к закону о прокатных удостоверениях
- Склад с мебельной фурнитурой загорелся в Астрахани
- Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета в Подмосковье
- Сторонника блогера Алекса Лесли арестовали до 25 августа
- Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по объекту в Израиле
- Жителей и гостей Сочи предупредили о возможных смерчах
- Эстония уведомила ООН о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин
- Свадьба Безоса принесет бюджету Италии доход в размере €957 млн
- СМИ: В Египте десятки россиян отравились местным пивом
- СМИ: Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru