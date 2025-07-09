Российский бизнес готовится к приходу поколения «альфа» на рынок труда
Российские предприятия начинают адаптироваться к будущей смене кадрового поколения: на рынок труда в ближайшие годы выйдут представители поколения «альфа» — молодежь, родившаяся с 2010 по 2024 год. Об этом шла речь на панельной дискуссии «ФедералПресс» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром».
Как рассказал директор Фонда инвестиций и инноваций Оренбургской области Сергей Никифоров, сегодня инвесторов прежде всего интересует кадровый потенциал регионов, а не налоговые преференции. Участники обсуждения отметили, что поколение «альфа» с раннего детства окружено цифровыми технологиями, быстро осваивает новые знания и требует от работодателей современного подхода к организации труда и обучению.
По словам вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, подростки этого поколения привыкли к высокому темпу жизни и легко справляются с обработкой больших объемов информации. Генеральный директор «ТМК Центр Бизнес-услуг» Ольга Корнева подчеркнула, что даже в производственной среде молодые сотрудники предпочитают использовать мобильные приложения и IT-инструменты, поэтому автоматизация и внедрение VR-обучения становятся важными условиями для их удержания.
Среди вызовов участники дискуссии назвали так называемое «клиповое мышление» и трудности живого общения. Никифоров обратил внимание на то, что промышленность требует долгосрочной вовлеченности, в то время как подростки поколения «альфа» склонны быстро терять интерес. Для решения этой проблемы на предприятиях развивают систему тьюторства, где наставники не только обучают, но и помогают адаптироваться, передавая корпоративные ценности, передает «Радиоточка НСН».
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