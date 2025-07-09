Российский бизнес готовится к приходу поколения «альфа» на рынок труда

Российские предприятия начинают адаптироваться к будущей смене кадрового поколения: на рынок труда в ближайшие годы выйдут представители поколения «альфа» — молодежь, родившаяся с 2010 по 2024 год. Об этом шла речь на панельной дискуссии «ФедералПресс» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром».

Как рассказал директор Фонда инвестиций и инноваций Оренбургской области Сергей Никифоров, сегодня инвесторов прежде всего интересует кадровый потенциал регионов, а не налоговые преференции. Участники обсуждения отметили, что поколение «альфа» с раннего детства окружено цифровыми технологиями, быстро осваивает новые знания и требует от работодателей современного подхода к организации труда и обучению.