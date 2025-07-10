Выдавать ипотеку по месту регистрации могут начать с 2026 года
С 2026 года в России могут запретить выдавать семейную ипотеку не по региону регистрации заемщика, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Ранее спикер Совета Федерации и автора инициативы Валентина Матвиенко заявила, в 2024 году более половины семейной ипотеки было выдано для покупки квартир в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Более 40% оформивших жилищные кредиты живут вне этих регионов.
По словам экспертов, инициатива приведет к тому, что программа станет менее доступна для многих россиян. Так, жители столицы не смогут купить квартиру в Подмосковье, где цены более доступны. В результате перед покупкой жилья граждане будут вынуждены менять место регистрации, что не всегда удается сделать оперативно.
В случае одобрения инициативы выдачи семейной ипотеки могут упасть на 15-30 процентов. Особенно это затронет крупные города.
Ранее стало известно, что в России могут снизить ставки по «Семейной ипотеке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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