В Польше назвали Балтику внутренним морем НАТО

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Это произошло после вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В министерстве отметили, что укрепление польского побережья Балтийского моря является данью уважения другим странам Альянса.

Балтийские страны не готовы будут объявить войну России, но уже создают проблемы для судов в море, за флотом РФ следят немцы и англичане, заявил НСН экс-командующий Черноморским флотом ВМФ РФ адмирал Владимир Комоедов.

