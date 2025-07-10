В Польше назвали Балтику внутренним морем НАТО

Балтийское море в настоящее время является внутренним морем Североатлантического альянса, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Это произошло после вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В министерстве отметили, что укрепление польского побережья Балтийского моря является данью уважения другим странам Альянса.

Балтийские страны не готовы будут объявить войну России, но уже создают проблемы для судов в море, за флотом РФ следят немцы и англичане, заявил НСН экс-командующий Черноморским флотом ВМФ РФ адмирал Владимир Комоедов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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