Фигурист Гартунг признался, что скучает по Москве после переезда в Германию

Фигурист Генрих Гартунг, сменивший спортивное гражданство с российского на немецкое, рассказал, что испытывает тоску по жизни в Москве и пока не может привыкнуть к более спокойному ритму Оберстдорфа. Об этом он заявил в интервью изданию «Чемпионат».

По словам спортсмена, после насыщенной столичной жизни в России его будни в Германии кажутся однообразными: большую часть времени он проводит на тренировках, а остальное — во сне. Он отметил, что хотя природа и горы в Оберстдорфе красивы, они больше не вызывают у него прежних эмоций, поскольку он бывал там неоднократно.