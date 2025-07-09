Фигурист Гартунг признался, что скучает по Москве после переезда в Германию

Фигурист Генрих Гартунг, сменивший спортивное гражданство с российского на немецкое, рассказал, что испытывает тоску по жизни в Москве и пока не может привыкнуть к более спокойному ритму Оберстдорфа. Об этом он заявил в интервью изданию «Чемпионат».

По словам спортсмена, после насыщенной столичной жизни в России его будни в Германии кажутся однообразными: большую часть времени он проводит на тренировках, а остальное — во сне. Он отметил, что хотя природа и горы в Оберстдорфе красивы, они больше не вызывают у него прежних эмоций, поскольку он бывал там неоднократно.

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Гартунг сменил гражданство в мае 2024 года, ссылаясь на немецкие корни и родственников, проживающих в Германии. Его тетя переехала туда около 20 лет назад.

В сезоне 2024/25 он занял седьмое место на юниорском чемпионате мира и шестое — на этапе юниорского Гран-при в Риге. Ранее спортсмен выступал за Россию, но после введенных в 2022 году международных ограничений для российских фигуристов, связанных с решением ISU, лишился возможности участвовать в официальных турнирах под эгидой союза, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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