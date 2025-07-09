Марков: Кремль не обижается на Трампа и ждет диалога по Украине и санкциям

Политолог Сергей Марков в беседе с ОТР заявил, что в Кремле не реагируют эмоционально на жесткие высказывания президента США Дональда Трампа, поскольку хорошо знают его манеру общения и заинтересованы в совместном с Вашингтоном завершении конфликта на Украине и ослаблении санкционного давления.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что Москва «достаточно спокойно» воспринимает риторику американского лидера и сохраняет приверженность идее диалога. По его словам, несмотря на возобновление поставок вооружений Киеву, Россия рассчитывает, что США продолжат усилия по политическому урегулированию.