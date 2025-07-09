Марков: Кремль не обижается на Трампа и ждет диалога по Украине и санкциям
Политолог Сергей Марков в беседе с ОТР заявил, что в Кремле не реагируют эмоционально на жесткие высказывания президента США Дональда Трампа, поскольку хорошо знают его манеру общения и заинтересованы в совместном с Вашингтоном завершении конфликта на Украине и ослаблении санкционного давления.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что Москва «достаточно спокойно» воспринимает риторику американского лидера и сохраняет приверженность идее диалога. По его словам, несмотря на возобновление поставок вооружений Киеву, Россия рассчитывает, что США продолжат усилия по политическому урегулированию.
Ранее Трамп выразил недовольство действиями Владимира Путина, заявив, что «не добился прогресса» после телефонного разговора, и пообещал России «маленький сюрприз» — возможные санкции. Также он признал, что урегулировать конфликт оказалось сложнее, чем ожидалось.
Марков сравнил ситуацию с попыткой продать убыточный актив: по его мнению, Трамп рассматривает конфликт на Украине как неудачный проект, от которого нужно избавиться. При этом он стремится получить от каждой стороны — Украины, Европы и России — как можно больше выгод, в том числе в форме уступок или соглашений, передает «Радиоточка НСН».
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