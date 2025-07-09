Марков: Кремль не обижается на Трампа и ждет диалога по Украине и санкциям

Политолог Сергей Марков в беседе с ОТР заявил, что в Кремле не реагируют эмоционально на жесткие высказывания президента США Дональда Трампа, поскольку хорошо знают его манеру общения и заинтересованы в совместном с Вашингтоном завершении конфликта на Украине и ослаблении санкционного давления.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что Москва «достаточно спокойно» воспринимает риторику американского лидера и сохраняет приверженность идее диалога. По его словам, несмотря на возобновление поставок вооружений Киеву, Россия рассчитывает, что США продолжат усилия по политическому урегулированию.

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Ранее Трамп выразил недовольство действиями Владимира Путина, заявив, что «не добился прогресса» после телефонного разговора, и пообещал России «маленький сюрприз» — возможные санкции. Также он признал, что урегулировать конфликт оказалось сложнее, чем ожидалось.

Марков сравнил ситуацию с попыткой продать убыточный актив: по его мнению, Трамп рассматривает конфликт на Украине как неудачный проект, от которого нужно избавиться. При этом он стремится получить от каждой стороны — Украины, Европы и России — как можно больше выгод, в том числе в форме уступок или соглашений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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