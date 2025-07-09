Погибший в Курске росгвардеец посмертно представлен к ордену Мужества

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов, погибший при атаке украинского беспилотника на пляж в Курске, будет посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, Гаврилов прибыл на место сразу после первого удара дрона и участвовал в эвакуации отдыхающих. В этот момент произошел повторный взрыв, в результате которого прапорщик полиции погиб. Ему было 27 лет.