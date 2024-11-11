Фильм «Любовь Советского Союза» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ за выходные
Фильм «Любовь Советского Союза» стал лидером кинопроката в России и СНГ за прошедшие выходные. Об этом сообщает портал Kinobusiness.
Историческая драма о советской актрисе Галине вышла на экраны на минувшей неделе, главные роли в ней сыграли Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов. За период с 7 по 10 ноября картина заработала 160 млн рублей, пишет 360.ru.
Второе место в списке лидеров проката занял фэнтези-фильм «Огниво», его сборы составили 125,9 млн рублей. На третьем месте оказался фильм «Руки вверх!» об одноименной поп-группе, лента собрала 46,8 млн рублей.
Кроме того, в рейтинг лидеров проката вошла картина «Миссия: Красный», заработавшая 50,8 млн рублей без учета России и Белоруссии.
Ранее стало известно, что за первые три дня показа драма «Любовь Советского Союза» собрала в прокате более 100 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru